Stand: 14.11.2022 09:30 Uhr Handball: Hamborg hett verloren

In de Handball-Bunnsliga hett Hamborg güstern verloren. Dat Heimspeel gegen de Tabellenböversten ut Berlin is achtuntwintig to sövenundörtig utgahn. In de Tabell steiht Hamborg man wieder op Rang teihn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch