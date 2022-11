Stand: 12.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Lehrstellen

Hamborger Ünnernehmens beedt wedder mehr Lehrstellen an. Dat is de gote Naricht vun Maandag düsse Week. Aver dat gifft ümmer weniger Lüüd, de sik dor op düsse Steden op bewarven doot. Verglickt een de Situatschoon mit 2019, denn sünd dat üm un bi 2.000 junge Lüüd weniger ween, de en Platz för jümehr Utbillen söcht hebbt. För‘n Februarmaand, dor wo dat ok mit vele Utbillens losgahn deit, dor sünd noch üm un bi 3.300 Steden mellt, de free sünd un wo een sik noch op bewarven kann.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

