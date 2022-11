Stand: 12.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Geld in’e Kass

Hamborg kann sik op freien, dat dor villicht mehr Stüergeld in’e Kass rinkummt as betto dacht. Düsse Innahmen, de noch baven op tokamen doot, de hett Hamborg ok bannig nödig, dormit de Börgerslüüd un Ünnernehmens wat vun jümehr Last nahmen warrn kann. Dat hett Finanzsenater Andreas Dressel Dingsdag düsse Week seggt, as he de ne’e Kalkulatschoon, de nu in’n Novembermaand rutkamen is, vörstellt hett. Em na to uurdelen nimmt de Stadt knapp 580 Millionen Euro mehr düt Johr in.

