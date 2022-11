Stand: 12.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Stadtdeel-Bericht

Rahlsteed blifft mit mehr as 92.300 Lüüd ok in Tokunft Hamborgs Stadtdeel mit de mehrsten Inwahners. Dat is ut den Stadtdeel-Profile-Bericht 2021 vun’t Statistische Lannsamt ruttolesen, de Middeweken düsse Week rutkamen is. Rahlsteed, Billsteed un Eimsbüddel - dat sünd siet Johren al de dree Stadtdelen, de bavenan stahn doot, wat de Tahl vun’e Inwahners angahn deit. Ok op’e Plätz ünnen in’e Tabell hett sik dat Bild nich verännert: In Reitbrook, Spodenland un Todenbarg - dor leevt op wenigst Lüüd.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch