Stand: 12.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Hapag-Lloyd hett ornlich Profit maakt

De Hamborger Container-Rederee Hapag-Lloyd is en vun de groten Winners vun’e Corona-Pandemie. Alleen in’e eersten negen Maand vun düt Johr hett dat Ünnernehmen, wat an’n Ballindamm sitten deit, Profit vun knapp veerteihn Milliarden Euro maakt. Dat is mehr as dubbelt so veel as verleden Johr in’e glieken Tiet. Dat is Dunnersdag düsse Week seggt worrn. Hamborg kann ut den Grund ok mit en Dividenn vun mehr as een Milliarde Euro reken.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.11.2022 | 09:30 Uhr

