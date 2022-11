Stand: 11.11.2022 09:30 Uhr Exploschoon in Stellingen

In en Wahnhuus in Stellingen för Lüüd ahn Dack övern Kopp hett dat güstern Avend en grote Exploschoon geven. Dorbi is een Keerl swoor wat bi to Schaden kamen. Söven anner Lüüd, de dor wahnen doot, sünd na’t Krankenhuus henkamen, wieldat se Rook inatent harrn. De Exploschoon is so dull ween, dat Fensterrahmens rutreten worrn un Wann tohoopfullen sünd. Wat de Detonatschoon in dat Huus an’n Bornmoor utlööst hett, dat is noch unkloor.

