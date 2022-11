Stand: 11.11.2022 09:30 Uhr Stütt för’t Inböten

De Bunnsdag hett dat nu afnickt, dat Lüüd, de Gas un Fernwarms bruken doot, vun’t Geld her mit mehre Milliarden nu gau ünner de Arms greven warrn kann. Un so bruukt een denn den Afslag, den een för’t Inböten egens in‘n Dezembermaand betahlen deit, nu nich mehr to betahlen. Wokeen mit den Versorger direkt een Verdrag hett, bi den warrt de Bedrag gootschreven. Löppt de Afreken vun‘e Kosten her för’t Inböten över den Vermieter, denn finnt een de Hölp op sien neegste Johrsafreken wedder. Dat Ganze is nu eerstmal en lütte Stütt, bet denn laatstens in’n März de Gaspriesbrems griepen deit.

