Stand: 11.11.2022 09:30 Uhr 200 Millionen för en fixen U-Bahn-Takt

All 100 Sekunnen en U-Bahn - also weniger as all twee Minuten - dat is de Plaan för de U2 un de U4 twüschen Horner Rennbahn un Jungfernstieg. Un so in den Takt schall dat dor al in’n poor Johr so lopen. Un dormit ut den Plaan ok wat warrn deit, mutt de Hamborger Hochbahn de U-Bahnstrecken dor automatiseren un stickt dor in düt Projekt 200 Millionen Euro rin. Af 2026 schüllt de Töög dor denn ganz un gor vun alleen föhrn. Liekers sünd dor aver ok noch welke mit dorbi, de denn in’n Nootfall noch ingriepen köönt un de denn ok noch en Oog op dat In- un Utstiegen hebbt.

