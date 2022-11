Stand: 11.11.2022 09:30 Uhr Dacklose in’e Binnenstadt

Hamborg ünnernimmt to wenig, wenn een sik för Ogen hollen deit, wat veel Lüüd dat in’e Binnenstadt geven deit, de keen Dack över’n Kopp hebbt. Dat bekrittelt de Geschäftslüüd in’e City. Se wohrschaut dorför, dat dat bi uns ok so warrn deit, so as dat al in arme Städer ok in Amerika so is. Passanten wörrn sik to’t Bispeel in’e Mönckebargstraat unbehaaglich föhlen, ok dör dat aggressive Betteln dor vör de Ladendören. De Polizei föhl sik dorför nich tostännig, so seggt dat de „Drägerverbund Projekt Binnenstadt“.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch