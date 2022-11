Stand: 11.11.2022 09:30 Uhr Sport

In’e Tweten Football-Bunnsliga hett sik Darmstadt al vör de Tiet den Titel as Harvstmeister hoolt, denn Darmstadt hett utwarts mit een to null gegen Magdeburg wunnen. Un in’e Handball-Bunnsliga hett de HSV-Hamborg utwarts en op’e Mütz kregen. Se hebbt gegen Erlangen mit 29 to 35 verloren.

