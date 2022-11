Stand: 11.11.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Wulken un de Nevel blievt noch’n beten wat - so bet na de Middagstiet hen, so dat wi vun’e Sünn eerstmal nich so recht wat to sehn kriegen doot. To’n Namiddag hen kriegt wi de Sünn denn aver noch’n beten mehr wat to sehn - so gote twee Stünn lang. Un morgen schient de Sünn denn meist den ganzen Dag över. Sünndag sünd denn wedder ‘n poor mehr Wulken togang. Un de Temperaturen liegt vundaag un morgen so üm un bi 13 Graad. Un Sünndag is dat denn vun’e Temperaturen her ’n lütten Ticken köhler.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch