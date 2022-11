Stand: 10.11.2022 09:30 Uhr Gas wart jümmer dürer

Dat Dubbelte för’t Gas betahlen, dorop mööt sik hier in Hamborg dusende vun Minschen, de Kunnen bi Hamborg Energie sünd, för tokamen Johr instellen. De stadtegen Energiebedriev geiht mit de Priese to’n Januormaand piel na baven. Ok de Stroom warrt dütlich dürer: för een dörchsnittlichen Twee-Lüüd-Huushoolt op bummelig dusendveerhunnert Euro in’t Johr, dat is annerthalv mal so veel as betto. De Verbrukerzentral seggt, Kunnen schüllt man tosehn, wat se nich ehrn Stroom-Toleverer wesseln kunnen.

