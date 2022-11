Stand: 10.11.2022 09:30 Uhr IZH schall dichtmaakt warrn

Üm dat islamsche Zentrum Hamborg mit de Blage Moschee an de Butenalster gifft dat siet Johren groot Hickhack, wiel dat as lange Arm vun dat iransche Mullah-Regime gellen deit. Nu will de Bunnsdag dörchsetten, dat dat IZH dicht maakt warrt. Een Andrag dorto hett dat Parlament al annahmen. Nu schall de Bunnsregeren ünnersöken, wat un op welke Ort dat Dichtmaken vun de Moschee dörchsett warrn kunn.

