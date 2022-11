Stand: 10.11.2022 09:30 Uhr Hüüs warrt billiger

Över Johrn sünd Wahnungen un Hüüs jümmer dürer worrn; nu fraagt miteens jümmer weniger Lüüd de düren Hüüs un Wahnungen na, ok in Hamborg. Dat hett een Ümfraag rutbröcht ünner tweehunnert Maklers vun den Immobilienverband IVD Nuurd. Mehr as twee Drüddel seggt, Wahnungen un Hüüs warrt al billiger. Dat warrt ok düütlich weniger Immobilien verköfft. Dorachter stickt vör allen, dat de Tinsen för Hypotheken dütlich na baven gahn sünd.

