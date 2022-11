Stand: 10.11.2022 09:30 Uhr Twüschenwahlen in de USA

Bi de Kongresswahlen in de USA is jümmers noch nich kloor, welke Partei de mehrsten Stimmen kregen hett in de twee Kamern vun dat Parlament. In dat Repräsentantenhuus stüert de Republikaners woll dorop to, dat se knapp de Nees vörn hebbt. In den Senaat fallt dat letzt Wuurt mööglicherwies eerst in een Maand, wenn in Georgia de Stichwahl dörch is. De Demokraten hebbt bi de Twüschenwahlen betto beter afsneden as dacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch