Stand: 10.11.2022 09:30 Uhr Football

In de tweet Football-Bunnsliga hett sik de HSV en Daalslag inhannelt. De Hamborgers hebbt gegen Greuther Fürth mit Null to Een verluren. Liekers blifft de HSV op den tweten Platz in de Tabell achter Darmstadt. Wenn de Tabellen-Eerst hüüt sien Speel winnt, kann he dormit Harvst-Mester warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch