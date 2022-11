Stand: 10.11.2022 09:30 Uhr Füeralarm in’t Hospital

Füeralarm in dat Amalie-Sieveking-Hospital in Volksdörp. Dor harr een Patschent verleden Nacht en Matratz in de Nootopnahm in Brand sett. Dat Füer sülvst is fix löscht worrn. Dörch den dullen Rook kunnen man Rettungswagens de Nootopnahm en Tiet lang nich anföhren.

