Geld för Klimaschutz

Stand: 08.11.2022 09:30 Uhr

Düütschland will mööglichst gau weg vun de fossilen Energiedregers. Dat hett Kanzler Olaf Scholz bi de Klimakunferenz in’t ägypt’sche Scharm-El-Scheich toseggt. De russ’sche Angreepkrieg wiest, een mutt sünnerlich ut sekerheitspolitische Sicht Energien bruken, de vun Duer sünd. Un denn hett he ok Hölp toseggt för Länner de noch armer sünd. Sünnerlich för de, de vun de Klimakris besünners dull drapen sünd.

08.11.2022 | 09:30 Uhr

