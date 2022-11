Stand: 08.11.2022 09:30 Uhr CDU-Plaans in Hamborg

Wirtschop un Innere Sekerheit – dor will sik de CDU in Hamborg besünners op kunzentreren. Dat steiht nu ok in’t ne’e Grundsatzprogramm to lesen. De CDU will sik för en starke un präsente Polizei in Hamborg insetten. Se will, dat uns Stadt de sekerste Grootstadt vun Düütschland warrt. Un denn wüllt se noch Familien mehr Last in Geldsaken nehmen un de Integratschoon beter maken.

