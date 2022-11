Stand: 08.11.2022 09:30 Uhr Maleschen bi de Maschbahn

Noch minnst bet to'n Meddag mööt Lüüd, de mit' n Tog twüschen Sylt un Hamborg ünnerwegens sünd veel Tiet mitbringen. Siet güstern löppt dat dor in en Stellwark bi Itzehoe nich rund. Vun dor ut na Husum fohrt nu Bussen as Ersatz. Twüschen Husum un Sylt sünd de Töög denn wedder normal ünnerwegens. Wat dat Pendlerforum seggt, sünd se aver to't Deel mit weniger Wagens un to laat ünnerwegens.

