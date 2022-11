Stand: 08.11.2022 09:30 Uhr Sworen Unfall op Kieler Straat

Op de Kieler Straat sünd bi en sworen Autounfall twee Minschen to Schaden kamen. Wat de Polizei seggt, weer en 79 Johr olen Autofohrer mit’mal nich mehr bi sik, is denn över en rode Ampel fohrt un gegen en Boom prallt. Dorbi is de Wagen to Siet kippt. De Mann un siene Bifohrersch sünd na’t Krankenhuus henkamen.

