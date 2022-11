Stand: 07.11.2022 09:30 Uhr Tempo 60 in Hamborg

Tempo 60 op gröttere Straten in Hamborg – tominnst in Gegenden mit Wahnhüüs schull dat dat nich mehr geven, meent SPD un Gröne. Se wüllt, dat een op Straten as de Amsinckstraat, den Heidenkampsweg un den Poppenbütteler Weg blots noch 50 fohren dörv. Root-gröön verkloort, dat de Verkehr in de Stadt dordör sekerer, lieser un beter för’t Klima warrt. De CDU is bang vör mehr Stau un smitt SPD un Grönen vör, dat se bi jümehr Politik blots Saken verbeden wörrn.

