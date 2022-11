Stand: 07.11.2022 09:30 Uhr Hen un Her wegen Börgergeld

Dat Börgergeld schall egentlich tokamen Johr Hartz IV aflösen. De Böverste vun de CDU Friedrich Merz is man ok wieder nich inverstahn mit den Plaan vun de Ampel-Koalitschoon. He meent, een dörv noch to veel Vermögen hebben, wenn een Börgergeld kriegen deit. In de Tagesthemen in’t Eerste hett Merz as Utgliek vörslaan, dat de Hartz-IV-Regelsätz hoochsett warrt.

