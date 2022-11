Stand: 07.11.2022 09:30 Uhr Inkopen an’n Sünndag

Güstern harrn de Ladens in Hamborg dat letzte Mal an’n Sünndag jümehr Dören apen. Wo veel Lüüd nipp un nau inkopen weern, dat weet se noch nich. Man kloor is, dat dat weniger weern as vör de Pandemie. Dor weern dat noch bet to 450.000 Minschen. Brigitte Engler vun’t City Management see to’t Hamborg Journal vun’t NDR Feernsehn man, dat de Ümsätz liekers goot weern. Se sett ok op de Vörwiehnachtstiet.

