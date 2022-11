Stand: 07.11.2022 09:30 Uhr Seepeerdken in’t Wattenmeer?

Seepeerdken in’t Wattenmeer? In Neddersassen sünd en poor funnen worrn – un nu ok dat eerste in Sleswig-Holsteen. De Deerten kaamt nich faken vör. Wat se dör de Drift dorhen kamen sünd, oder wat dat in’t Wattenmeer würklich en egen Populatschoon geven deit, is noch nich kloor. De Naturschuulorganisatschoon WWF büdd Touristen an de Nordseeküst üm Hölp. Se köönt dode Seepeerdken fotograferen un op de Siet BeachExplorer hoochladen – op’t Best mit en Euro-Geldstück blangenbi, üm to sehn, wo groot dat Deert is.

