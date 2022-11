Stand: 05.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Koophuus steiht op’e Kipp

De Koophuuskonzern Galeria-Karstadt-Kaufhof steiht wedder mal vör de Pleite. Maandag düsse Week hebbt de Konzernböversten seggt, dat se en Drüddel vun de goot 130 Filialen dichtmaken wüllt. Wat dor ok welk vun de fief Koophüüs in Hamborg mit tohören doot, dat is noch unkloor. 660 Lüüd in uns Stadt, de dor arbeiden doot, de sünd nu bang üm jümehr Arbeitssteed.

