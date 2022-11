Stand: 05.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Verkehrschaos na twee Unfäll

Dingsdag düsse Week hebbt glieks twee swore Verkehrsunfäll bi uns in’e Stadt för Chaos op’e Straten sorgt. Op’e A1 is in Höög Moorfleeth en Tanklaster in’n Gegenverkehr rinkamen. Söss Lüüd sünd dor bi to Schaden kamen. Vele Autofohrers hebbt versöcht, de Autobahn, de ganz un gor dicht ween is, dör de Binnenstadt un över de Elvbrüchen to ümgahn. Avends is denn ok noch de A7 in Richt na Noorden hen dichtmaakt worrn na en Unfall mit fief Autos, de dor an bedeligt ween sünd.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch