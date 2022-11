Stand: 05.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Dom un Wiehnachtsmarkten hebbt losleggt

Güstern is dat mit de eersten Wiehnachtsmarkten hier bi uns in Hamborg losgahn. Middags is de Wandsbeker Winterzauber op’n Wandsbeker Marktplatz an’e Reeg ween, wo dat ok en Iesloopbahn geven deit ut Kunststoff, dat een recyceln kann. Bavento löppt siet güstern ok wedder de Winterdom op dat Hilligengeistfeld un dat düt Johr nu dat eerste Maal wedder in’e kole Johrstiet, wo dat keen Corona-Oplagen geven deit.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch