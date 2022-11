Stand: 04.11.2022 09:30 Uhr Börgerschop snackt över dat IZH

Gifft dat en Tokunft för dat Islam‘sche Zentrum Hamborg? Dor hett de Börgerschop güstern över snackt un dor güng dat dull wat bi hen un her. De Sitten müss goors en Dreeviddelstünn lang ünnerbraken warrn. Un dor is ok schimpt worrn, weswegen se Lüüd ok mehrmals torechtwiesen müssen. De CDU verlangt, dat de Staatsverdrag mit de Schura utsett warrt. Dat is de Raat vun de islam’schen Gemeenschopen in Hamborg, wo dat Islam’sche Zentrum Hamborg as Liddmaat mit tohören deit. Dat Zentrum, dat gellt ok as verlängerte Arm vun de Mullahs in’n Iran.

