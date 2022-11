Stand: 04.11.2022 09:30 Uhr G7 snackt över de Laag in’n Iran

Dat brutale Vörgahn vun dat Regim in’n Iran speelt vundaag ok bi dat G7-Drapen en gröttere Rull. De Butenministerinnen un -ministers vun de

söven Weertschopsnatschonen kaamt nu in düsse Minuten wedder in Münster tohoop. De G7-Runn will dor denn ok över jümehrn Kontakt, den se na Zentralasien hen hebbt, över snacken. In Chinas Hauptstadt Peking is hüüt fröh Bunnskanzler Olaf Scholz lanndt. Na sien Ankunft sä he, dat he ok Fragen ansnacken will, wo se nich een Menen sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch