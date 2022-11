Stand: 04.11.2022 09:30 Uhr Mehr Flegers in Hamborg avends na Klock 11

De Lüüd, de gegen den Flooglarm sünd, de beklaagt sik doröver, dat dat düütlich mehr worrn is, wo de Flegers ok nachts in Hamborg ünnerwegens sünd. Se snackt in düsse Saak vun en Rekoord: Bet nu sünd dat düt Johr al meist 800 Flegers ween, de avends na Klock ölven lanndt sünd. Vör de Pandemie sünd dat in’n Vergliek dat ganze Johr 2019 tohoopnahmen blots 680 Flegers ween, de avends later kamen sünd.

