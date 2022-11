Stand: 04.11.2022 09:30 Uhr 60 Johr ole Fro steiht för’t Brett

Vör dat Hamborger Amtsgericht steiht vundaag en sösstig Johr ole Fro vör’t Brett, de ehr heemliche Leev - en annern Keerl, de wegen en Hirnschaden Pleeg bruken deit - versleept hebben schall. Mit twee Komplizen tohoop schall se den vundaag 69 Johr olen Keerl ut sien Huus in Alsterdörp rut un denn in de Wahnung vun ehr Mudder fasthollen hebben. Passeert is dat Ganze vör veer Johr. De Polizei hett den Keerl dor tomals na twee Daag funnen hatt.

