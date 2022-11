Stand: 04.11.2022 09:30 Uhr Dom un eerste Wiehnachtsmarkten gaht los

Vundaag gaht in Hamborg de eersten Wiehnachtsmarkten los. Hüüt Middag is de Wandsbeker Winterzauber op’n Wandsbeker Marktplatz an’e Reeg, wo dat ok en Ieslopbahn ut recycelten Kunststoff geven deit. Bavento geiht vundaag ok de Winterdom op dat Hilligengeistfeld los. Un twoors dat eerste Maal wedder ahn Corona-Oplagen.

