Stand: 03.11.2022 09:30 Uhr Striet üm'n Elvslick

In'n Striet üm'n Slick ut de Elv gifft dat nu Kritik ut Neddersassen. Dat Deepermaken vun de Elv – dat negte Mal nu all – harr nich klappt, schrifft de root-gröön Regieren in Hannover in ehrn ne'n Koalitschonsverdrag. Dor steiht ok, Neddersassen harr keen Interess doran, dat Hamborg wieder sien Havenslick buten an de Elvmünn verklappt. De Hamborger Weertschopsbehöörd hett dorto noch nix seggt. De Verband vun de Ünnernehmers in'n Hamborger Haven sä, dat weer en unfründlichen Akt vun Neddersassen.

