Stand: 03.11.2022 09:30 Uhr Cosco-Deal afslaten

De Deal mit de Reederee Cosco ut China is nu woll afslaten. Dat güng dorüm, dat se in Hamborg en Deel vun't Haven-Terminal Tollerort köpen wullen. De Bild schrifft nu, de Staatsreederee weer mit de Limits inverstahn, de de Bunnsregieren för'n Koop vörgeven hett. Bunnskanzler Olaf Scholz harr sik ok gegen Kritik för'n Cosco-Deal stark maakt. Vör sien Reis na China hett he nu man en ne'e China-Strategie ankünnigt. De düütsche Weertschop drööf nich vun en Land afhangig ween, sä Scholz in de F.A.Z.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch