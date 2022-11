Stand: 03.11.2022 09:30 Uhr Straaf för Boateng

Football-Weltmeester Jérôme Boateng hett sien Fründin slaan un op se schimpt. Dat is nu ok bi'n Beropensperzess bi rutsuert. De veerundörtig Johr ol' Boateng schall nu 1,2 Millionen Euro Straaf betahlen – un dormit wöör he denn ok vörbestraaft.

