Stand: 19.10.2022 09:30 Uhr Noch mehr Hölp för de Ukrain

Düütschland stüert de Ukrain noch mehr Militärreedschopen to. Dat sünd fief so nöömte Berge-Panzers un söven Systemen mit de een recht flink Brüchen boen kann. Bavento macht een sik Gedanken över den kolen Winter in de Ukrain. Dorüm levert Düütschland noch mehr as 110.000 Jacken, 240.000 Mützen und 100 Telten. Un denn kriggt de Ukrain ok noch Stroomgeneratoren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch