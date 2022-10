Stand: 19.10.2022 09:30 Uhr Aftheken-Streik

Vunnameddag blievt woll ok in Hamborg masse Aftheken dicht. Sundheitsminister Karl Lauterbach will jem weniger Geld geven. De Afthekervereen Hamborg reekt dormit, dat jedeen Aftheek in'n Snitt bummelig 7.000 Euro in't Johr weniger Honorar för Medikamenten op Rezept kriegen sall. Dorüm warrt vunnameddag överall in't Land streikt.

