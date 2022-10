Stand: 19.10.2022 09:30 Uhr Streik bi Eurowings

Twee Daag lang hebbt de Eurowings Piloten al streikt. Vundaag warrt de Streik den Flooghaven Hamborg noch duller drepen as betto. Mehr as 70 An- un Afflöög fallt ut. De Föhren vun Eurowings smitt de Piloten vör, dat de Flooglinie mit den Streik masse Geld verleren deit. De Warkschop vun de Piloten verlangt längere Tieden to’t Utrohen un körtere Insätz.

