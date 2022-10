Stand: 19.10.2022 09:30 Uhr DFB-Pokal: HSV hett verloren

Dat weer en dullen Optakt, man an’t Enn harr de HSV denn doch dat Nasehn. De Hamborger Spoortvereen hett bi’n DFB-Pokal in Leipzig verloren un dat mit en 0:4. Dormit is de HSV al in de twete Runn rutflagen. Villicht warrt dat ja vundaag wat bi’n FC St. Pauli mit en Överraschen in’n DFB Pokal. Vunaf Klock söss bi’n Eerstligisten Freeborg.

