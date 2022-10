Stand: 19.10.2022 09:30 Uhr Sworen Unfall in Farmsen

In Farmsen geev dat güstern Avend en sworen Verkehrsunfall. Dorbi is en Mann so swoor to Schaden kamen, dat dat bi em üm Leven un Dood güng. He keem mit en Hubschrauber na't Krankenhuus hen. Sien Smart weer bannig fix op den Friedrich-Ebert-Damm ünnerwegens, harr sik poormal överslaan un is gegen en annern Wagen kracht. De Polizei meent, dat kunn en verbaden Autorennen west ween.

