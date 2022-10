Stand: 18.10.2022 09:30 Uhr All Atoomkraftwarken loopt wieder

De Ampel-Koalitschoon harr sik ja vunwegen de Atoomkraftwarken böös in de Wull. Na en Machtwoort vun’n Kanzler is de Striet nu eerstmal vun’n Disch. Olaf Scholz hett fastleggt, dat de letzten dree düütschen Atoomkraftwarken bet Mitt April 2023 wiederlopen köönt, man ok nich länger. De gröne Wirtschopsminister Robert Habeck will dat akzepteren. De FDP harr verlangt, dat dat AKW in’t Emsland eerstmal nich afdreiht warrt.

