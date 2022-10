Stand: 18.10.2022 09:30 Uhr Inbröök in de Hamborger Binnenstadt

In de Hamborger Binnenstadt is vunmorgen inbraken worrn: Mit en Audi 80, den se woll klaut harrn, sünd de Spitzboven trüchwarts in’t Schaufinster vun Chanel an’n Ne’en Wall rinfohrt. Se hebbt Smuck un Kledaasch mitnahmen – woveel dat weert is, dat is noch nich kloor. En Tüüg weer kott vör fief de Fassaad wies worrn, de twei weer, un harr de Polizei ropen.

