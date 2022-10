Stand: 18.10.2022 09:30 Uhr Arger na Polizei-Insatz bi FC St. Pauli

För den Polizei-Insatz ründ üm dat Hamborger Stadtderby gifft dat jümmers noch düchtig Gegenwind. Ut Sicht vun den FC St. Pauli weern de Schandarms to hatt un brutal. De Vereen föddert, dat dor noch wat achterher kümmt. Tominnst een Besöker in’n Stadion is bi den Insatz henfullen un an’t Lief to Schaden kamen. Ok dat en Schandarm op en Fan, de an’n Grund leeg, inslaan hett, dat will de Polizei intern ünnersöken.

