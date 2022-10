Stand: 18.10.2022 09:30 Uhr Streik bi Eurowings

De Piloten bi Eurowings laat ja jüst jümehr Arbeit liggen – alleen güstern harrn dor 20.000 Flooggäst Maleschen dör. Ok hüüt an den tweten Dag sünd wedder en Reeg Flegers vun’n Plaan afsett, ok hier in Hamborg. Vun goot 90 Flegers, de starten oder lannen schullen, blievt meist 60 an’n Grund. Jeedeen, de bet nu noch nix vun Eurowings höört hett, de kann dorvun utgahn, dat sien Floog hütt losgeiht.

