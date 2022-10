Stand: 17.10.2022 09:30 Uhr Wo veel Atomenergie deit nödig?

Schüllt vun de Atomkraftwarken twee wiederlopen oder dree? Un wo lang? Över disse Fragen warrt de Ampel-Koalitschoon hüüt in Berlin wiederstrieden. As dat utsüht, kunnen woll güstern Olaf Scholz, Robert Habeck un Christian Lindner bi en Krisendrepen den Knütten noch nich dörslaan. De Kanzler un de beiden Ministers hebbt afmaakt, se wullen över dat Drepen to drütt stillswiegen.

