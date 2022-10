Stand: 17.10.2022 09:30 Uhr Naspeel na Polizei-Insatz bi'n Football

Dor kummt noch wat achterna, achter den Polizei-Insatz Fredag bi dat Stadtderby St. Pauli gegen HSV. Gegen een vun de Polizisten löppt nu en Straafverfohren. Op en Video liggt en St. Pauli-Fan an de Eerd un kriggt vun den Polizist wat in de Neern rin un gegen den Kopp. St. Pauli-Fanclubs sünd nu an't Schimpen wegen dissen Insatz. Ok en grote Fan-Vereenigung vun den HSV will, dat de Polizei ehr Arbeit ünnersöcht warrt.

