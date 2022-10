Stand: 17.10.2022 09:30 Uhr Wiederhen blots Betahl-Tests

De Corona-Tahlen sünd an't Stiegen, man liekers schall kostenlose Tests nich wedder geven. In den "Bericht aus Berlin" in't Eerste hett dat de düütsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach so seggt. För de kostenlosen Tests hett de Regeern in jeedeen Maand een Milliard Euro utgeven müsst. Man de Düütsche Stiftung Patientenschutz, de meent, de wohraftige Corona-Laag, de kunn man nu ut rein gor nix mehr aflesen.

