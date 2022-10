Stand: 17.10.2022 09:30 Uhr "Lernferien" bringt woll wat

Ok nu in de Hamborger Harvstferien, dor gaht Hunnerte vun Deerns un Jungs wiederhen na School. Se maakt mit bi de so nöömten "Lernferien". Disse Saak kunn ok en Grund ween, worüm Hamborger Schoolkinner ut de veerten Klassen bi de Bildungsstudie 2021 beter afsneden hebbt. Disse Studie ermiddelt, wo goot Kinner ut de veerte Klass in Düütsch un Mathe sünd. Düütschlandwiet sünd de Resultaten afsackt, in Hamborg sünd se gliekbleven. // Stand: 17.10., Klock 09:30

