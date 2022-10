Stand: 17.10.2022 09:30 Uhr Sworen Unfall in Steilshoop

Bi en Verkehrsunfall in Steilshoop sünd en Mann un en Fro swoor to Schaden kamen. In de Gründgensstraat keem jem ehr Auto op'n Weg torüch vun en Hochtietsfier in't Slingern un is överkoppgahn. De 25-johrige Fohrer seggt, he harr en Footgänger utwieken müsst, man dissen Mann kunn de Polizei nich finnen. De Fohrer is an sien Kopp to Schaden kamen, de 21-johrige Bifohrersch hett an Kopp un Rüch dull wat afkregen. // Stand: 17.10., Klock 09:30

